رجال من الثلج يؤازرون فريق كرة قدم.. فيديو

شهدت إحدى مباريات الدوري الروماني بكرة القدم، حدثا طريفا تمثل بحضور رجال من الثلج على المدرجات.

في مباراة الجولة الثامنة عشر من البطولة الرومانية مع "أسترا" ، جاء مشجعون غير عاديين لدعم نادي كرة القدم "Sepsi" من بلدة Sfintu Gheorghe الصغيرة التي يزيد عدد سكانها قليلاً عن 60 ألف شخص.

وبسبب إجراءات منع دخول الجماهير لتفشي فيروس كورونا، ابتكر عشاق Sepsi طريقة طريقة لمؤازرة فريقهم، بوضع رجال من الثلج على مدرجات الجماهير وهم يحملون أعلام ولافتات فريقهم.

This is absolutely EPIC! A stand FULL of snowmen. This is art, really, not just a game! Happened before Sepsi vs Astra in the Romanian league. Sepsi's fans are BRILLIANT for doing this! Absolutely BRILLIANT! pic.twitter.com/7svMskbOqz — Emanuel Roşu (@Emishor) January 23, 2021

وتم وضع حوالي 500 عائلة صنعت رجال ثلج يومي الخميس والجمعة، وتم إحضار شاحنة كاملة من رجال الثلج من بلدة سيرنات المجاورة، بحسب النادي.