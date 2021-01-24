عاصفة "نهاية العالم" تصل إلى إسبانيا

تم تصوير ظاهرة جوية مدهشة غير مسبوقة في إسبانيا، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث لوحظت سحابة كبيرة مصحوبة بعاصفة رعدية قوية تمر فوق مدينة كاتالونيا الإسبانية.

وأثناء مرور عاصفة "هورتنس" التي هبت في إسبانيا، تمكن السكان المحليون من تصوير "حائط" من المطر والبرد يهدد المدينة بالصواعق.

وقام رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بتدوال مقطع فيديو يظهر عاصفة رعدية في إسبانيا، غير مسبوقة، يظهر كيف تعرضت بلدة "تاريغا" الإسبانية لعاصفة شتوية قوية.

Frente de tormenta provocado por la borrasca #Hortense a su paso por Tàrrega (Lleida)



El frente ha dejado fuertes rachas de viento de mas de 190 km/h, granizo y nieve en las montañas



Ha atravesado buena parte del NE peninsular y Baleares#BorrascaHortense #Barcelona pic.twitter.com/ZKw78xSMuw — ๓єtє๏קคl๓ค (@MeteoPalma55) January 22, 2021

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية، روبن ديل كامبو، لصحيفة إيل باييزالإسبانية، إن "هذه الظاهرة التي حدثت في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني في إسبانيا، غير عادية".

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وبحسب خدمات الطقس والأرصاد الجوية، تسببت العاصفة في الكثير من الحوادث والأضرار. في بعض المناطق، ووصلت سرعتها إلى أكثر من 120 كم / ساعة.