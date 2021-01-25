طفل يتسبب بطيران أغطية الصرف الصحي بعد إلقائه مفرقعات... فيديو

وكانت المفاجأة في شدة الإنفجار الذي تسبب به الطفل، حيث أثار هلعا في صفوف المتواجدين في المكان.
ويظهر المقطع ارتفاع أغطية بضع فتحات صرف في الهواء من شدة الإنفجار، في الوقت الذي حاول فيه الطفل تقليد فيديو شاهده على أحد تطبيقات الهواتف الذكية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لطفل صيني وهو يرمي مفرقعات نارية في إحدى فتحات الصرف الصحي.
وكانت المفاجأة في شدة الإنفجار الذي تسبب به الطفل، حيث أثار هلعا في صفوف المتواجدين في المكان.
ويظهر المقطع ارتفاع أغطية بضع فتحات صرف في الهواء من شدة الإنفجار، في الوقت الذي حاول فيه الطفل تقليد فيديو شاهده على أحد تطبيقات الهواتف الذكية.
تعتمد الطائرات على محركات ذات قوة فائقة لمنحها معدل التسارع المطلوب للإقلاع.
تم تصوير ظاهرة جوية مدهشة غير مسبوقة في إسبانيا، في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، حيث لوحظت سحابة كبيرة مصحوبة بعاصفة رعدية قوية تمر فوق مدينة كاتالونيا الإسبانية.
تتميز بعض الكلاب بمهارات تجعلها قادرة على القيام بأعمال مدهشة داخل المنزل، بينما تقوم أخرى بممارسة تمارين أو تقليد البشر في بعض الأنشطة الترفيهية.
شهدت إحدى مباريات الدوري الروماني بكرة القدم، حدثا طريفا تمثل بحضور رجال من الثلج على المدرجات.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)