طفل يتسبب بطيران أغطية الصرف الصحي بعد إلقائه مفرقعات... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لطفل صيني وهو يرمي مفرقعات نارية في إحدى فتحات الصرف الصحي.

وكانت المفاجأة في شدة الإنفجار الذي تسبب به الطفل، حيث أثار هلعا في صفوف المتواجدين في المكان.

ويظهر المقطع ارتفاع أغطية بضع فتحات صرف في الهواء من شدة الإنفجار، في الوقت الذي حاول فيه الطفل تقليد فيديو شاهده على أحد تطبيقات الهواتف الذكية.