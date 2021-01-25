تجمد حيوانات في كازاخستان ونفوقها من شدة البرد... فيديو

نفق عدد من الحيوانات من شدة البرد في كازاخستان، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الحيوانات البرية، متجمدة في الطبيعة بعد ما فقدت القدرة على التنفس من شدة البرد بعد تسجيل 50 درجة تحت الصفر.

هذا ودعت جمعيات مختصة في مجال البيئة إلى الاعتناء بهذه الحيوانات من خلال توفير أماكن دافئة وطعام لها، خصوصا في هذه الفترة القاسية من السنة.