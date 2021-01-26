عمال يخاطرون بحياتهم لتنطيف نوافذ مبنى شاهق في يوم عاصف... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعمال يخاطرون بحياتهم أثناء تنظيف نوافذ أحد المباني الشاهقة في يوم عاصف.

ويظهر مقطع الفيديو كيف يحاول العمال تنظيف النوافذ رغم الرياح الشديدة، ولكن دون جدوى. كما يظهر اصطدام الهياكل الحاملة بالنوافذ بقوة تبدو وكأنها تكاد تحطمها. وقال أحد المستخدمين، إن الأحداث جرت في الصين.