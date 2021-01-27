قطة تنقذ رضيعا من الموت... فيديو

وحاول الرضيع التعلق بسور الشرفة عدة مرات إلا أن القطة حرصت على إبعاد يديه عن قضبان السور.وبدأت القطة في ملامسة يد الطفل الممسكة بالسور، إلا أنه أصر على تكرار المحاولة، ما دفع القطة للتحرك لتحول بين الرضيع والسور لإيقافه عن المحاولة نهائيا.
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قطة تنقذ حياة رضيع عرض نفسه لخطر السقوط من شرفة المنزل.
وحاول الرضيع التعلق بسور الشرفة عدة مرات إلا أن القطة حرصت على إبعاد يديه عن قضبان السور.وبدأت القطة في ملامسة يد الطفل الممسكة بالسور، إلا أنه أصر على تكرار المحاولة، ما دفع القطة للتحرك لتحول بين الرضيع والسور لإيقافه عن المحاولة نهائيا.
تعرض رجل إطفاء في نيويورك لضربة خاطفة من العيار الثقيل بمكيف هواء بعد سقوطه على رأسه من نافذة في منطقة بروكلين في نيويورك.
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