قطة تنقذ رضيعا من الموت... فيديو

وحاول الرضيع التعلق بسور الشرفة عدة مرات إلا أن القطة حرصت على إبعاد يديه عن قضبان السور.

وبدأت القطة في ملامسة يد الطفل الممسكة بالسور، إلا أنه أصر على تكرار المحاولة، ما دفع القطة للتحرك لتحول بين الرضيع والسور لإيقافه عن المحاولة نهائيا.