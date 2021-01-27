فقاعات ماء متجمدة تصنع لوحة فنية تحت سطح الماء... فيديو

نشرت إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله" مقطع فيديو، قالت إنه يرصد مشهد فقاعات مائية متجمدة تحت سطح إحدى البحيرات شمال غربي الصين.

Frigid temperatures have created bubbles in a lake in northwest China that aren’t so easy to pop. pic.twitter.com/H7xqcy7snw — DW News (@dwnews) January 26, 2021

ويقول الفيديو إن تلك الفقاعات تصنعها النباتات التي تنمو تحت سطح الماء، مشيرة إلى أن الفقاعات تتجه إلى السطح لكنها تتجمد قبل وصولها وتظهر بهذا الشكل الذي يشبه لوحة فنية.