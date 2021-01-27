10 كلاب تتعلم لعبة نط الحبل في وقت واحد... فيديو طريف

تمتلك الكلاب العديد من المهارات المرتبطة بطبيعتها سواء في الحراسة أو التسلية، لكن هناك مهارات أخرى يتم تدريب الكلاب عليها لتصبح أكثر احترافية في العديد من المجالات منها المجالات الرياضية والترفيهية.