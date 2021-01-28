أم تتضامن مع ابنتها المصابة بالسرطان بحلاقة شعرها في مشهد مؤثر... فيديو

نشرت فتاة برازيلية تبلغ من العمر 31 عاما، مقطعا مصورا لوالدتها التي تضامنت معها وقامت بحلاقة شعرها.

تعود بداية القصة إلى أن الفتاة لوسيانا ريبيلو تعاني من مرض السرطان، وقررت حلاقة شعرها بسبب المرض.

لتقوم لوسيانا بقص شعرها ولتوثق هذه اللحظة عن طريق تسجيلها بالفيديو، إلا أن المفاجئة كانت عندما قررت والدتها التي كانت تحلق لها شعرها، حلاقة شعرها أيضا دون علمها.

In Brazil, a woman with cancer gets her hair shaved, but what her mother does next brings her to tears pic.twitter.com/9H3Jix1w0Q — TRT World (@trtworld) January 27, 2021

لتنهار الدموع من الفتاة في مشهد مؤثر، عبرت فيه الوالدة عن تضامنها مع ابنتها في محنتها، ليحظى الفيديو بانتشار كبير في وسائل التواصل بالإضافة للكثير من ردود الأفعال المتعاطفة.