هروب جماعي من صالون تجميل نسائي في بريطانيا... فيديو

ولاذت النساء اللاتي كن في صالون التجميل بالفرار بعد أن داهمت الشرطة المكان لمخالفته تعليمات الإغلاق المتبعة وفقا للإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

ويظهر في الفيديو عدد من النساء يهرولن عبر ممر، من الواضح أنه يؤدي إلى شارع، فيما يطاردهن أفراد الشرطة.