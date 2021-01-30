أنثى الدب القطبي تصارع مجموعة كلاب لتأمين طعام لصغيريها... فيديو

رصد شهود عيان في ياقوتيا الروسية صراعا بين أنثى دب قطبي ضالة مع صغيريها ومجموعة من الكلاب.

وتُظهر اللقطات اختباء صغيري الدب عند أقدام أمهما من الكلاب. بينما تحاول أنثى الدب الابتعاد ببطء عن الكلاب التي تحاول الهجوم عليهم. ومن غير المعروف كيف انتهت هذه المعركة.

وبسبب الاحتباس الحراري تعاني الدببة من نقص حاد في الثلوج في فصل الشتاء وتقلص الغطاء الجليدي في القطب الشمالي كل عام.