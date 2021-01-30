فيديو أثار ضجة... كيف تصرفت مذيعة نشرة أرصاد جوية مع طفلها بعد مقاطعته لها على الهواء

أثار رد فعل مذيعة أرصاد جوية أمريكية إعجاب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تعرضت لمقاطعة من طفلها أثناء تقديمها النشرة على الهواء مباشرة.

وبينما كانت تقدم المذيعة، ليزلي لوبيز، توقعات الطقس في الصباح من منزلها على قناة "إيه بي سي7" الأمريكية، فوجئت بطفلها (4 أشهر) وهو يظهر معها في الكادر.

وأمام مسك الطفل الزاحف لساقي والدته، ضحكت وتعاملت مع الموقف بكل احترافية وحملته، واستكملت تقديم النشرة الجوية دون أي مشاكل قبل أن تخرج إلى فاصل إعلاني، لتثبت أن العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد أصبح جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية في الوقت الحالي، حتى بمقاطعة الأطفال والحيوانات الأليفة لاجتماعات العمل بتقنية "الفيديو كونفرانس".

ولاقى فيديو مذيعة نشرة الأرصاد الجوية الأمريكية مع طفلها انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من مستخمي "تويتر" برد فعل الأم.