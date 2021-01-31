ميزة مدهشة لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة... فيديو

تصمم الشركات سيارات بمواصفات مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة تمكنهم من استخدامها بسهولة في حياتهم اليومية.

ورغم ذلك فإن تطوير السيارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة يتواصل من أجل توفير أفضل الوسائل التقنيات لراحتهم خاصة من يستخدمون الكراسي المتحركة.

How a company makes accessible vehicles for people who use wheelchairs pic.twitter.com/A5HZIswYBf — Tech Insider (@techinsider) January 31, 2021

ويظهر مقطع فيديو نشرته صفحة "تيك إنسيدر" على "تويتر" سيارات مجهزة بأبواب يتم رفعها إلى أعلى وتصميمات خاصة بنزول الكراسي من السيارة دون أي معاناة على مستخدميها.