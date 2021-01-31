كاميرا مراقبة ترصد لحظة القبض على لص المحال التجارية... فيديو

ويظهر الفيديو محاولة الشخص المقنع اقتحام إحدى المحال التجارية المغلقة عن طريقة فتح بابها بالقوة.

#العاصمة - سارق ملثم كان بصدد سرقة محل , وعند قدوم الشرطة " هرب داخل دار الناس " !! pic.twitter.com/mZL921S3mF — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) January 31, 2021

وبعد عدة محاولات أصبح اللص على وشك فتح باب إحدى المحال، لكنه فوجئ باقتراب سيارة الشرطة فسارع للاختباء منها في إحدى المنازل المجاورة.

وترص كاميرا المراقبة لحظة وصول الشرطة وبحثها عن اللص في عدة اتجاهات إلى أن توصلت إلى مكان اختبائه حيث تم القبض عليه واقتياده إلى سيارة الشرطة.