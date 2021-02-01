إنقاذ قائد سيارة قبل لحظات من انزلاقها فوق منحدر... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا مثيرا لإنقاذ قائد سيارة قبل أن تسقط من فوق منحدر.

ويظهر في الفيديو مجموعة أشخاص تحاول إخراج قائد السيارة منها، حيث أنها كانت على حافة المنحدر ما يعني أن حياة السائق كانت في خطر حقيقي.

ونجحت المجموعة في إنقاذه وإخراجه قبل لحظات من انزلاق السيارة وسقوطها إلى أسفر المنحدر الصخري.