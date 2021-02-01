فيديو طريف لحيوان الباندا يستمتع باللعب في الثلج بحديقة سميثسونيان

تم تداول مقطع فيديو طريف، اليوم الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدب الباندا، وهو يستمتع باللعب بالتزحلق على الثلج، ونال الفيديو إعجابا كبيرا من قبل المتابعين.

ويظهر الفيديو، محاولة دب الباندا الاستمتاع بالثلج والتدحرج عليه بطريقة طريفة وجميلة. وجاءت تعليقات المتابعين عبر موقع "تويتر"، إيجابية حول الطريقة التي يستمتع بها هذا الحيوان في الثلج وكيف يقوم بالتدحرج من الأعلى إلى الأسفل. وفقا لما نقله موقع " abc7 نيوز".

حيث علق متابع وقال: إن "دب الباندا يتشابه كثيرا مع الإنسان وله دوافع غريزية نحو الاستمتاع بالحياة كما لدينا، أمر لطيف للغاية".

They are like Humans in many ways, and they have the same instincts to enjoy life as we do it seems. So pleasing to see how pandas playing with the snow. Nice ! — Gavin lion George (@GavinlionGeorge) February 1, 2021

وعلق آخر: "يجب أن نأخذ جميعا 5 دقائق، في وقت ما من اليوم، لنكون هذا الباندا".

وقال آخر: "إن هذا الحيوان تعلم المعنى الحقيقي للحياة. استمتع باللحظات الصغيرة الجيدة في الحياة، حتى لو كنت لوحدك".