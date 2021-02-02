مدربة لياقة تجري تدريبات وخلفها تظهر عملية الانقلاب العسكري في ميانمار...فيديو

تم تداول مقطع فيديو طريف، اليوم الاثنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدب الباندا، وهو يستمتع باللعب بالتزحلق على الثلج، ونال الفيديو إعجابا كبيرا من قبل المتابعين.