معجزة تعيد فارس أيرلندي إلى ظهر حصانه بعد أن أوشك على السقوط... فيديو

أظهر الفارس الأيرلندي كيفن برودر مهاراته البهلوانية المذهلة من خلال تحقيق توازن مذهل بعد أن كاد أن يسقط من حصانه في سباق يوم الأحد.

كان الفارس الذي يركب الفرس فورزا ميلان من بين الفرسان الذين اقتربوا من السياج الأخير عندما تعثر حصانه فجأة على الحاجز، مما اضطره إلى القفز عالياً في الهواء.

Absolutely unbelievable!



Take a bow, Kevin Brouder 👏👏 pic.twitter.com/QzwKPFwBVD — Racing TV (@RacingTV) January 31, 2021

​كان الكثيرون يعتقدون أن السباق قد انتهى بالنسبة له، لكن الفارس استعاد توازنه بأعجوبة، ممسكًا بزمام الأمور وتمكن من السيطرة على فرسه بكل بساطة.