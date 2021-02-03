لقطات مثيرة للأرض من محطة الفضاء الدولية... فيديو

ويظهر في الفيديو رواد الفضاء وهم يطلون على كوكبهم وفي الخلفية مشهد مهيب للأرض تظهر فيه المعالم الجغرافية بوضوح.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة حديثة عن ظاهرة رصدتها محطة الفضاء الدولية لأول مرة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض أطلق عليها اسم "النفاثات الزرقاء".

ورصدت محطة الفضاء الدولية ظاهرة غريبة جدا، لم ترصد من قبل، حيث انطلقت من السحب الرعدية الضخمة "نفاثات زرقاء" من الصواعق لكنها تتجه إلى الفضاء بدلا من التوجه إلى الأرض.