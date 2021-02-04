طفلة تنفذ خدعة محكمة جدا وعدسات الكاميرات تلتقط المشهد... فيديو

ويظهر مقطع الفيديو، كيف تلعب الطفلة في سريرها بدلا من النوم، وفجأة تسمع صوت والدتها لتنظر إلى الكاميرا وتغمر رأسها في السرير خجلا.

وكانت الأم قد راقبت طفلتها عدة مرات، حيث تظاهرت الأخيرة بالنوم أمامها وقامت باللعب بألعابها بعد رحيلها، بحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية.