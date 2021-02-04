روس يصنعون حلقة دائرية "سحرية" متحركة داخل بحيرة متجمدة... فيديو

قام مواطنون روس بصنع ما يمكن وصفه بحلقة دائرية "سحرية" جميلة جدا من المياه المتجمدة داخل بحيرة كبيرة، مستغلين انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

صنع حرفيون روس دائرة كبيرة وسط بحيرة متجمدة في منطقة كاريليا الروسية، حيث قطع المواطنون دائرة كبيرة من الجليد باستخدام المنشار.

ويبلغ قطر الدائرة الجليدية العائمة داخل البحيرة نحو 20 مترا، وقام المواطنون بابتكار فكرة فريدة لجعل هذه الدائرة متحركة بهدف زيادة المتعة، بحسب "موسكو 24".

وزود المواطنون الدائرة الجليدية العائمة بمحرك بهدف إنشاء دوامة مائية لتدويرها، كما زودوها بالإضاءة بإشعال النيران في وسطها، الأمر الذي أعطى مشهدا سحريا للمكان.

وتناقلت وسائل الإعلام الروسية المشاهد بشكل واسع بسبب جمال الدائرة الثلجية المتجمدة الأمر الذي زاد عدد زوارها بشكل كبير، برغم المخاوف من غوصها بالمياه أو تحطمها.

ونبهة السلطات الروسية الزوار من أن الحلقة الدائرية من الممكن أن تتكسر أو تنقلب في أي لحظة، الأمر الذي سيغطي المواطنين بعدة أطنان من الجليد.