مع استمرار المعاناة...سوداني يقدم حلا لأزمة الغاز بطريقة بسيطة...فيديو

تمكن مواطن سوداني من ابتكار طريقة جديدة لإنتاج غاز الطبخ، في ظل المعاناة التي يمر بها المواطنون في البلاد.

ويعتمد قاسم من مدينة نيالا في إقليم دارفور غربي السودان، طريقة بسيطة لإنتاج الغاز، بحسب ما يتضح في مقطع الفيديو، يقوم بضخ الهواء في أسطوانة فارغة بمنفاخ يدوي، ليمر بعدها الهواء المضغوط عبر خرطوم، إلى قارورتين صغيرتين، الأولى فيها بنزين حيث يحدث تفاعل ينتج عنه بخار ينتقل إلى القارورة الأخرى المليئة بالماء، قبل أن يخرج منها في شكل غاز.

هكذا ضنك الحياة يولد الإبداع أخونا قاسم من نيالا السوق وهو الآن يبتكر ويبدع بطريقه فنانه وفقك الله.. pic.twitter.com/JSYT2GMtrY — Amin Alshokri (@amein82198) February 1, 2021

هذا ولقي الابتكار إعجابا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعاني غالبية السودانيين من ضائقة معيشية ضاغطة كانت السبب في اندلاع ثورة 18 ديسمبر (كانون الأول) عام 2018، ضد الرئيس السابق عمر البشير، من بينها شح الوقود والخبز والغاز.