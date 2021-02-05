عاشق للفن...دب يتسلل إلى حفل موسيقي..فيديو

يظهر مقطع الفيديو جودي فليمنج المغرم بـ" DJ" في صدد عرض الموسيقى على مستمعيه في بيته الريفي، وإذا بدب يتسلل من الباب الخلفي، والذي يبدو أنه أحب الموسيقى، حتى أنه وقف على رجليه الخلفيتين وانحنى على الباب لتسهيل مشاهدة الدي جي.

لمدة دقيقة تقريبًا لم يلاحظ فليمنغ الدخيل، واستدار فقط عندما سمع صوت بوق يستخدم لإخافة الدببة، والذي قرعه أحد الجيران لإخافة الدب الذي هرب على الفور. كان دي جي مستاءً وأراد أن يبقى الدب لفترة أطول قليلاً.

قال فليمنغ إنه لم يكن خائفا على الإطلاق، لأنه يعيش في بلدة جبلية صغيرة، لذا فإن مشاهدة الدببة ليس بالأمر النادر، فهدا الدب بالذات يزوره باستمرار هو وجيرانه. وثانيًا، يقول فليمنج، إنه يعمل كحارس حديقة وكان له أكثر من لقاء مع حيوانات برية.