تصرف طريف من طائر السبد في موسم التزاوج... فيديو

ويظهر طائر السبد في المقطع وهو يطير بطريقة طريفة رافعا ريشه، ومن المعروف أنه يأتي بمثل هذه الحركات في موسم التزاوج لجذب الإناث.

يذكر أن السبد هو طائر ليلي يتمتع بأجنحة طويلة وأرجل قصيرة ومنقار قصير جدًا، ويتميز بجناحية اللذين يشبهان إلى حد بعيد الرايات.