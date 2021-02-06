رد فعل مؤثر لكلب أوهمه صاحبه بأنه يغرق... فيديو

أظهر كلب رد فعل مؤثر عندما أوهمه صاحبه بأنه يغرق في مسبحه، حيث تفاعل الكلب مع مشهد غرق صاحبه بشكل بطولي.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يمثل أنه يغرق فيما يستغيث بالكلب مناديا إياه باسمه عدة مرات.

بمجرد أن سمع الكلب استغاثات صاحبه اندفع نحو مصدر الصوت ليجد صاحبه يقاوم الغرق، فلم يتردد الكلب في أن يقفز في الماء ليجذب صاحبه إلى خارج المسبح.