سائق ينجو بأعجوبة بعد انفجار سيارته وهو بداخلها... فيديو

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائق ينجو بأعجوبة بعد انفجار سيارته وهو بداخلها في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

انفجرت السيارة والسائق لا يزال في الداخل. لقد خرج بطريقة ما من السيارة بعد الانفجار. وسبب الانفجار لا يزال مجهول.

وانشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى ردود أفعال عديدة من قبل المغردين.