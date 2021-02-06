بـ"لون الدم"... فيضانات تغرق مدينة إندونيسية... فيديو

وعرض آلاف المستخدمين على "تويتر" صورا ومقاطع فيديو لقرية جينجوت جنوبي مدينة بيكالونجان في جاوة الوسطى وهي مغمورة بمياه حمراء داكنة قال بعض المستخدمين إنها تشبه الدم.

وقال ديماس أرجا يودها المسؤول في وكالة مكافحة الكوارث في بيكالونجان: "الفيضان الأحمر ناجم عن أصباغ الباتيك، التي ضربها الفيضان. ستختفي عندما تختلط بأمطار بعد حين".

وتشتهر مدينة بيكالونجان بصناعة الباتيك وهي طريقة إندونيسية تقليدية تستخدم الشمع لمقاومة أصباغ تعتمد على الماء للرسم على الأقمشة.