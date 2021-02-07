في هذه الحالة فقط تتمكن الزرافة روي عطشها... فيديو

تحتاج الزرافة عادة لشرب الماء كل يومين فهي تحصل على السوائل من أوراق الأشجار التي تتناولها.

ولا تستطيع الزرافة أن تأتي إلى حوض الماء وتشرب ببساطة، فالوضعية التي يجب أن تشرب فيها تشكل خطرا عليها وتجعلها عرضة للحيوانات المفترسة.

ويظهر الفيديو، كيف تبحث الزرافة العطشة عن اللحظة المناسبة لخفض رقبتها، التي لا تستطيع أن تصل إلى الأرض، وفرد أرجلها للانحناء وأخيرا الشرب.