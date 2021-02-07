الهواء يتحول إلى اللون البرتقالي في فرنسا... فيديو

تحول هواء وسماء العديد من المدن الفرنسية إلى اللون البرتقالي، في مشهد غريب لم يعتاده سكان تلك المدن.

وقالت شبكة "يورو نيوز" إن هذه التغيير شاهده سكان مدينة ليون ومنطقة الساحل الآزوري في فرنسا، مرورا بمدن غرونوبل وسانت إتيان وبروفانس.

واستيقظ العديد من الفرنسيين تحت سماء صفراء وبرتقالية صباح السبت. هذه الألوان التي طبعت الغلاف الجوي كامل اليوم ناتجة عن رياح ساخنة وجافة مصحوبة بأمطار من الرمال قادمة من الصحراء الكبرى في إفريقيا.

يذكر أن هذه الظاهرة المناخية معروفة لدى خبراء مصالح الأرصاد الجوية التي أوضحت على موقعها على الإنترنت أن "نظام الضغط المنخفض في شبه الجزيرة الأيبيرية نظم تدفقا جنوبيًا قويًا جلب الرمال من الصحراء إلى فرنسا، ووجود الرمال في الغلاف الجوي أعطى لونًا أصفر برتقاليًا للسماء في جنوب شرق ووسط شرق البلاد هذا الصباح".