"ذوبان القمر".. رائد فضاء روسي يلتقط مشهدا غريبا من محطة الفضاء الدولية.. فيديو

وثق رائد الفضاء الروسي، سيرغي كود سفيرشكوف، ظاهرة جميلة جدا تحدث عند غروب القمر المكتمل بسبب مروره بالغلاف الجوي لكوكب الأرض.

وتتسبب هذه الظاهرة بتشوه شكل القمر عند الغروب، في ظاهرة وصفها رائد الفضاء بمشهد "ذوبان القمر". وأوضح رائد الفضاء أن سبب الشكل الغريب "المسطح" للقمر، قائلا: "قبل أن يختفي القمر وراء الأفق، يمر نوره المنعكس عبر الغلاف الجوي للأرض ويتشوه".

ونوه كود سفيرشكوف إلى أن أفق الأرض نفسه غير مرئي في الوقت نفسه، لأن التصوير وقع في الليل و"لذلك، يبدو أن القمر يذوب في الهواء بطريقة سحرية"، بحسب "أر تي".