بأسلوب مذهل... سائق جرافة ينهي عملا لرجال الإطفاء بدقيقتين في بطرسبورغ.. فيديو

اشتعلت النيران في سيارة أجرة، بعد ظهر يوم 6 فبراير/شباط، في شارع توريستسكايا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

وبينما كان رجال الإطفاء يقودون سياراتهم إلى مكان الطوارئ، تم إخماد السيارة بواسطة عامل جرافة قام بإزالة الثلوج في الشارع ووضعها على السيارة.

В Петербурге водитель снегоуборщика потушил горящую машину. За несколько минут он забросал ее снегом и справился даже быстрее, чем приехали пожарные pic.twitter.com/hjxqDqwlJd — РИА Новости (@rianru) February 9, 2021

بعد دقيقتين من العملية، لم يتبق لرجال الإطفاء تقريبًا أي عمل.