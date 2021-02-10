إمبالا تعيسة الحظ...تنجو من فكي تمساح لتقع بين أنياب فهد جائع...فيديو

يبدو أن هذا الإمبالا الصغير كان كل شيء ضده. في البداية وقع بين فكي تمساح، لكن لحسن الحظ، أظهر شجاعة وإصرارا هائلين ليتمكن من الهروب، إلا أنه بعد ثوان، واجه خصما أكثر خطورة وهو فهد جائع.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تم تصويره من قبل عائلة خلال رحلتها الأخيرة إلى حديقة "كروجر" الوطنية في جنوب أفريقيا، يظهر إمبالا تنجو من فكي تمساح بعد صراع كبير لتقع فريسة لفهد جائع كان ينتظهر على ضفة النهر.

وقالت مصورة الفيديو أنجيلا: "كنا ننظر إلى قطيع من إمبالا يشرب من بركة موحلة كبيرة تكونت على جانب الطريق بعد هطول الأمطار الغزيرة بالقرب من بياميتي وير".

وأضافت: "لقد توقفنا لإلقاء نظرة على إمبالا مكسورة في ساقها. وفجأة، خرج تمساح يبلغ طوله 4 أقدام من الماء وأمسك بها وجرها إلى المياه الموحلة وغمرها".

استمرت هذه المعركة لمدة دقيقتين تقريبًا، لكن الإمبالا تمكنت من التحرر من المفترس والخروج من الماء. فجأة، جاء فهد ليرى ما إذا كان هناك طعام له.

وبمجرد أن هرب الحيوان من التمساح، أمسك به. ثم بدأ المفترس في ابتلاع ضحيته تحت ظل شجرة.

وتابعت أنجيلا: "عندما هربت الإمبالا أخيرًا من التمساح ، شعرنا بالارتياح، لكن بعد بضع ثوان فوجئنا تمامًا بكمين الفهد. لقد كان مشهدًا لا يُنسى وتجربة لا تتكرر في العمر بالنسبة لنا".