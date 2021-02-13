ضيف غريب... تمساح يلتهم سمكتي قرش اصطادهما صيادون على الشاطئ... فيديو

لا يمكن أن يحدث هذا إلا في أستراليا: اندفع تمساح طوله أربعة أمتار تقريبا إلى الشاطئ ليأتي ويلتهم أسماك القرش، التي يصطادها الصيادون.

كانت إيفون وتوني في مهمة صيد على شاطئ في كوينزلاند في أستراليا. لقد تمكنا من اصطياد اثنين من أسماك القرش الصغيرة، لكن هذه لم تكن مفاجأتهم الكبرى، فبينما كانوا يحاولون إعادتهم إلى الماء، خرج تمساح ضخم من المحيط وابتلع صيدهم، وفي جو من الدهشة لم يكن أمام الصيادين سوى تصوير المشهد.

وعلقت إيفون على الفيديو: "هذا هو أكبر تمساح رأيته في حياتي".

لا يبدو أن الزواحف تزعج السياح، فقد أكلت أسماك القرش في عضتين واختفت.