مشاهد مفزعة من داخل منازل يابانية لحظة وقوع زلازل... فيديو

ويظهر في الفيديو لقطات لحالات مختلفة لتأثير الزلازل على محتويات المنازل، ففي إحداها تظهر حجرة معيشة وقد عمتها الفوضى بسبب الزلزال.وفي لقطة أخرى تظهر دورة مياه وحوض استحمام تضطرب مياهه بسبب الهزة الأرضية العنيفة، فيما يصيب الفزع سكان تلك المنازل.
تداولت قنوات موقع "يوتيوب" مقطعا يظهر مشاهد مروعة من داخل منازل في اليابان لحظة وقوع زلازل.
ويظهر في الفيديو لقطات لحالات مختلفة لتأثير الزلازل على محتويات المنازل، ففي إحداها تظهر حجرة معيشة وقد عمتها الفوضى بسبب الزلزال.وفي لقطة أخرى تظهر دورة مياه وحوض استحمام تضطرب مياهه بسبب الهزة الأرضية العنيفة، فيما يصيب الفزع سكان تلك المنازل.
لا يمكن أن يحدث هذا إلا في أستراليا: اندفع تمساح طوله أربعة أمتار تقريبا إلى الشاطئ ليأتي ويلتهم أسماك القرش، التي يصطادها الصيادون.
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