بحيرة متجمدة تبتلع متزلجا متهورا... فيديو

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تكسر الجليد المكون على إحدى البحيرات في أمستردام تحت أقدام مغامر متهور .

ويظهر في مقطع الفيديو شاب يرتدي سروالا، ويتزلج وسط تشجيع الحاضرين، ليتكسر فجأة تحت أقدامه الجليد، ليسرع أحد المتواجدين في مساعدته للخروج من الماء.

وشهدت العاصمة الهولندية أمستردام ارتفاعا في درجات الحرارة، ما أدى إلى ضعف سمك الجليد.