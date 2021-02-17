انتشال سيارة إسعاف طمرت تحت الثلوج... فيديو

تعرضت سيارة إسعاف في منطقة سخالين الروسية، لحادث بعد حصول انهيار ثلجي تسبب في طمرها.

ففي الوقت الذي ذهبت فيه السيارة للقيام بعملية إسعاف تعرضت لإنهيار ثلجي أدى إلى طمرها.

لتقوم فرق المساعدة بانتشالها من تحت ركام من الثلج، ولم يصب أحد بأذى إلى أن السيارة تعرضت لبعض الضرر.