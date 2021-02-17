قط يمشي على جدار بسهولة مذهلة... فيديو

ويظهر في الفيديو القط واقفا فوق جهاز مكيف هواء، ومن ثم يبدأ في التحرك لينزل سيرا على الجدار.

ونجح القط في الهبوط بسلاسة مستخدما الجدار وكأنه عنكبوتا اعتاد فعل مثل هذه الحركات التي قد لا تناسب ثقل وزن الحيوانات.