أجمل سباح في الثلج يظهر بعد عاصفة روسيا.. فيديو

أن نشاهد حيوانات مائية تسبح في البحار، فهذا أمر اعتيادي وطبيعي.. ولكن مشاهدة قط يسبح في الثلج تبدو من الأمور النادرة.

قط ممتعض، يشق طريقه بعناد إلى المنزل من خلال الانجرافات الثلجية تحت تشجيعات صاحبه، بعد عاصفة ثلجية ضربت منطقة كالوغا في روسيا.

مقطع الفيديو الذي صوره مالك المنزل الريفي وصاحب القط الشجاع، حقق عبر "تيك توك" أكثر من مليوني مشاهدة.

يبرز المقطع شجاعة كبيرة للقط الذي قطع مسافة ليست بالصغيرة من سور البيت إلى المنزل، على أكوام الثلج المتراكمة بعد هطول كبير.