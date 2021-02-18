باستخدام الشمع... حلاق يزيل الشعر عن وجه وصدر زبون... فيديو

تداول نشطاء على موقع "تيك توك"، مقطعا مصورا لمزين شعر يقوم بإزالة الشعر مستخدما الشمع على مساحة كبيرة من جسم الزبون.

وبحسب المقطع، يظهر الحلاق وهو يقوم بإزالة الشعر مستخدما الشمع عن وجه الزبون ورقبته ومنطقة كبيرة من صدره.

بالإضافة لإزالة الشعر من إنفه، في مقطع تابعه الكثيرون على موقع التواصل.