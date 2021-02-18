رجل يجمع الثلج في صندوق سيارته المستأجرة.. فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة قيام رجل في موسكو بوضع الثلج في صندوق سيارته.

ويظهر في الفيديو قيام سائق سيارة مستأجرة بوضع الثلج في صندوق السيارة وقد وقف أمام جبل من الثلج، قبل أن يقوم بوضع الثلج في السيارة.

وانهالت عدد من التعليقات الساخرة على المقطع، منها أن الرجل حاول مساعدة عمال المحافظة في تنظيف الشوارع من الثلج.