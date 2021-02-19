بالفيديو... نمر يصدر أصواتا مشابهة للعصافير

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" في روسيا مقطع فيديو لنمر يقوم بإصدار أصوات مشابهة للطيور.

وذكرت قناة "موسكو 24" الروسية في تقريرها أن النمر البري موجود في حديقة الحيوانات في مدينة برناؤول الروسية.

ويلقب النمر بـ"شيرخان" المعروف في المدينة والزائرين حيث يتميز بإصداره أصوات مشابهة للطيور.

وأشار أحد العاملين في الحديقة إلى أن الأصوات التي يصدرها النمر شيرخان باتت مألوفة لديهم وهي إشارة يرسلها النمر نفسه على أنه بحاجة إلى الاهتمام والعناية.