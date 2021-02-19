دببة قطبية تهاجم وتلاحق مدرعة "كاماز" الروسية... فيديو

هاج قطيع من الدببة القطبية البيضاء على سيارة شاحنة روسية من نوع كاماز ولاحقها لمسافة طويلة بعد شعورها باحتمال وجود طعام في المقصورة الخلفية الخاصة بالشاحنة.

ويظهر في الفيديو الذي تداوله الناشطون بشكل واسع، أحد الدببة وقد تعلق واقفا خلف الشاحنة وسار على قدمين اثنتين لمسافة قصيرة خلال الأجواء القارسة البرودة في القطب الشمالي.

وبحسب موقع "SakhaNews" كانت المدرعة تنقل شحنة (لم تحدد طبيعتها) في إحدى المناطق العسكرية شمالي روسيا، لكن 4 من الدببة القطبية تنبهوا لوجود هذه الشحنة ولاحقوا الشاحنة لمسافة طويلة نتيجة شعورهم وجود طعام فيها بسبب الرائحة.