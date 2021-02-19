"تويوتا برادو" تقطر صهريجا ضخما علق وسط الثلوج السورية... فيديو

رصدت كاميرا أحد المواطنين السوريين سيارة من نوع تويوتا برادو وهي تقطر صهريجا ضخما علق وسط الثلوج.

ويظهر في الفيديو، الذي تداولته وسائل التواصل في سوريا، كيف تمكنت سيارة من طراز تويوتا برادو من قطر الصهريج وسط ذهول المتواجدين.

يذكر أن سوريا شهدت موجة من البرد والثلوج وخاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة وبعض المناطق الداخلية في عدد من المحافظات.