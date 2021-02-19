"تويوتا برادو" تقطر صهريجا ضخما علق وسط الثلوج السورية... فيديو

ويظهر في الفيديو، الذي تداولته وسائل التواصل في سوريا، كيف تمكنت سيارة من طراز تويوتا برادو من قطر الصهريج وسط ذهول المتواجدين.
يذكر أن سوريا شهدت موجة من البرد والثلوج وخاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة وبعض المناطق الداخلية في عدد من المحافظات.
رصدت كاميرا أحد المواطنين السوريين سيارة من نوع تويوتا برادو وهي تقطر صهريجا ضخما علق وسط الثلوج.
ويظهر في الفيديو، الذي تداولته وسائل التواصل في سوريا، كيف تمكنت سيارة من طراز تويوتا برادو من قطر الصهريج وسط ذهول المتواجدين.
يذكر أن سوريا شهدت موجة من البرد والثلوج وخاصة في المناطق الجبلية والمرتفعة وبعض المناطق الداخلية في عدد من المحافظات.
تتبعت مجموعة من الدببة القطبية مدرعة روسية لمسافة طويلة بعد شعورها باحتمال وجود وجبة طعام داخل المدرعة.
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب" في روسيا مقطع فيديو لنمر يقوم بإصدار أصوات مشابهة للطيور.
تداولت قنوات موقع يوتيوب مقطع فيديو يظهر موقفا طريفا لسقوط هاتف ذكي في وعاء يغلي على النار.
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة قيام رجل في موسكو بوضع الثلج في صندوق سيارته.
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