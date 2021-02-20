ثعبان ضخم يعطل حركة المرور في أستراليا... فيديو

تسبب ثعبان ضخم في تعطيل حركة المرور على أحد الطرق السريعة في أستراليا.

عرضت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطعا يظهر ارتباك حركة المرور على طريق سريع في أستراليا حيث اصطفت السيارات أثناء عبور الثعبان الضخم.

وشهدت منطقة "إيرلي بيتش" الساحلية تلك الواقعة، حيث يظهر في الفيديو الثعبان الضخم يعبر الطريق ببطء فيما تصطف السيارات في وجود رجال المرور.