العثور على حوت ضخم نافق على إحدى الشواطئ في إسرائيل... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لحوت نافق على شاطئ نيتسانيم بمدينة عسقلان.

وتجمع الكثير من الناس حول الحوت، الذي يصل طوله إلى 10 أمتار.

وبحسب سلطات حماية البيئة الإسرائيلية، فإن التلوث الشديد في المياه والشريط الساحلي بسبب زيوت السفن من جهة وانبعاث مادة القطران من جهة أخرى قبالة سواحل عسقلان من أبرز أسباب نفوق الحوت، بحسب ما نقل موقع "يورونيوز".