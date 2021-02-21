رجل صيني يتناول 50 بيضة نيئة في 15 ثانية... فيديو

تم تداول مقطع فيديو لرجل صيني يقوم بتناول البيض النيئ في زمن قياسي بمعدل 50 بيضة في 15 ثانية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

يتساءل الكثير من الناس ما هو المقدار الصحيح الذي ينبغي للإنسان تناوله من حبات البيض في اليوم الواحد، وهل ينصح بتناول البيض نيئا أو مطهوا؟.

Watch this man drink 50 raw eggs in 15 seconds pic.twitter.com/ek4GfC0KCo — The Sun (@TheSun) February 21, 2021

من المتعارف أن البيض من أفضل الأطعمة الغذائية والغنية بالفيتامينات والمعادن ويفضل الكثير من الأشخاص تناول البيض النييء أو نصف النييء خاصة أولئك الذين يرتادون النوادي الرياضية لزيادة كتلة العضلات.

لكن هل تعلم ما سيحدث لجسمك إذا قمت بتناول الكثير من البيض النيئ وبشكل مفرط؟

إن الدهون المشبعة في جسمك سوف تزداد بشكل واضح وقد تعاني فيما بعد من السمنة، كما أنك معرض لبعض الأزمات الصحية وخاصة الأزمات الخاصة بالقلب والسكر والدماغ، حيث يزيد تناول البيض من احتمالية الإصابة بهذه الأمراض المزمنة، ويعمل البيض على زيادة معدل الكوليسترول بشكل كبير، كما يزيد من خطر الإصابة بمرض تصلب الشرايين.