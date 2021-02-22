العثور على سمكة تشبه التمساح بأسنان حادة وفكين ضخمين في سنغافورة... فيديو

عثر على سمكة غريبة تشبه إلى درجة كبيرة التماسيح، في شاطئ خزان ماكريتشي في سنغافورة.

وتفاجأت مواطنة إسكتلندية تعيش في المنطقة مما عثرت عليه، وهي سمكة تشبه تماسيح "ما قبل التاريخ"، وتتميز بفكين ضخمين وأسنان حادة.

كما لم يتمكن السكان المحليون من تحديد نوع هذه الأسماك والتي يبدو أنها من سمك التمساح الذي يعيش في جنوب الولايات المتحدة على بعد 10 آلاف ميل (16 ألف كم)، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا اندبندنت".