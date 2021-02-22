حصان سباق يهرب من المضمار ويجري بشوارع موسكو... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة جري حصان يجر عربة سباق في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب ما تم تداوله فإن الحصان هرب من ميدان سباق للخيول، ليجري في أحد الشوارع.

ويظهر المقطع المصور الحصان وهو يجري إلى جانب السيارات على الطريق.