لقطة كوميدية.. حكم يتصدى لكرة في طريقها للمرمى... فيديو

شهد لقاء كروز أزول وتولوكا في الدوري المكسيكي، واقعة طريفة، حيث منع الحكم تسجيل هدف محقق.

في الدقيقة 36 من اللقاء، أخطأ حارس تولوكا بالخروج مبكرا من مرماه ليترك الطريق خاليا أمام مهاجم كروز أزول، الذي سدد الكرة تجاه المرمى الخالي، لكنها اصطدمت بالقائم.

وعادت الكرة إلى لاعب آخر من كروز أزول، وسددها مجددا تجاه المرمى، لكنها اصطدمت بالحكم ليتغير اتجاهها إلى خارج الشباك، ويضيع الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

ليقرر الحكم إسقاط الكرة، غير مبال باعتراضات لاعبي كروز أزول، كون قراره سليم من الناحية القانونية بحسب التعديلات الجديدة للفيفا.