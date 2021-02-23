مشاهد مذهلة لنقل منزل عمره مئات الأعوام على عربات هيدروليكية... صور وفيديو

تجمهر آلاف المواطنين في سان فرانسيسكو بأمريكا لمشاهدة نقل منزل قديم جدا وأثري من العصر الفيكتوري عن طريق جره في شوارع المدينة.

وبني المنزل التاريخي المصمم على الطراز الإيطالي عام 1880، في منطقة فرانكلين، لكن تقرر نقله بسبب تحديثات في مخطط مدينة سان فرانسيسكو.

ونقل المنزل الذي يطلق عليه اسم منزل "إنكلترا"، يوم الأحد الماضي، على عجلات هيدروليكية جرته شاحنة ضخمة.

وتم قطع بعض الأشجار من جانبي الطريق بالإضافة إلى إزالة بعض إشارات المرور وتم تعديل مواقف السيارات بشكل مؤقت، بالإضافة إلى إزالة خطوط الكهرباء.

© REUTERS / Brittany Hosea-Small نقل منزل قديم من الفن المعماري الفيكتوري، عمره 139 عام، من شارع فرنكلين إلى مكانه الجديد في سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 21 فبراير 2021

وتجمهر المواطنون على جانبي الطريق لمشاهدة لحظات النقل البطيئة، حيث نقل المنزل القديم ليكون إلى جوار مشرحة قديمة في منطقة فولتون.

© REUTERS / Brittany Hosea-Small نقل منزل قديم من الفن المعماري الفيكتوري، عمره 139 عام، من شارع فرنكلين إلى مكانه الجديد في سان فرانسيسكو، ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة 21 فبراير 2021

وبحسب موقع "sfgate"، ستصبح المنطقة القديمة التي قبع فيها المنزل سابقا لسنوات مجمعا سكنيا جديدا يضم 47 وحدة سكنية بسبب هذه الخطوة التي وصفت بـ"التاريخية".